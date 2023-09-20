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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Алиев сообщил о потерях ВС Азербайджана в Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Среди азербайджанских военных, которые 19-20 сентября проводили локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе, есть погибшие и раненые, заявил в обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев. Их количество он не назвал.

Среди раненых, по его словам, есть солдаты и офицеры.

Он добавил, что "противоположная сторона не полностью соблюдала режим прекращения огня", который был объявлен в 13:00. "Даже после объявления прекращения огня наши позиции попали под обстрел. Тем не менее, в принципе, наши условия были полностью приняты", - отметил Алиев.

В этом же обращении он объявил о достижении целей антитеррористических мероприятий и о восстановлении суверенитета Азербайджана.

В Степанакерте сообщили о двух сотнях погибших. В Минобороны России сообщили, что несколько российских миротворцев погибли при обстреле их машины 20 сентября. Число погибших также не было названо.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев Азербайджан Степанакерт Нагорный Карабах
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