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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

В НКР заявили о 200 погибших в результате двухдневных боев

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около 200 человек погибли, более 400 ранены в результате боев с ВС Азербайджана 19-20 сентября в Нагорном Карабахе, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

"По состоянию на 21:30 20 сентября, по данным офиса защитника прав человека, зафиксировано не менее 200 погибших и более 400 раненых", - написал он в микроблоге.

По его словам, число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, среди которых 13 детей. Подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Днем 20 сентября воюющие стороны при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня. Незадолго до этого омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что в НКР погибли больше 30 человек.

В Минобороны России сообщили, что погибло несколько попавших под обстрел российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что есть погибшие и с азербайджанской стороны.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Нагорный Карабах Гегам Степанян
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