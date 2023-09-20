В НКР заявили о 200 погибших в результате двухдневных боев

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около 200 человек погибли, более 400 ранены в результате боев с ВС Азербайджана 19-20 сентября в Нагорном Карабахе, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

"По состоянию на 21:30 20 сентября, по данным офиса защитника прав человека, зафиксировано не менее 200 погибших и более 400 раненых", - написал он в микроблоге.

По его словам, число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, среди которых 13 детей. Подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Днем 20 сентября воюющие стороны при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня. Незадолго до этого омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что в НКР погибли больше 30 человек.

В Минобороны России сообщили, что погибло несколько попавших под обстрел российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что есть погибшие и с азербайджанской стороны.