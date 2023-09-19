Митинг за отставку Пашиняна собрался у здания правительства Армении

Жители Еревана у Дома правительства Армении Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек собрались у здания правительства Армении в центре Еревана в связи с военными действиями Азербайджана в непризнанном Нагорном Карабахе.

Демонстранты озвучивают антиправительственные лозунги, требуют отставки премьера Никола Пашиняна, остановки военных действий Азербайджана, передает корреспондент "Интерфакса".

К площади Республики, где находится здание правительства, продолжают приходить люди, прилегающие к зданию улицы время от времени перекрываются участниками акции.

Здание правительства оцеплено полицией.

Ранее во вторник Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера". В НКР сообщили, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения.

В связи с происходящим премьер Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают всю территорию Нагорного Карабаха с целью установления контроля над населенными пунктами. По его словам, ряд внутренних и внешних сил желают, чтобы Армения была вовлечена в широкомасштабные боевые действия с Азербайджаном, и призвал "не поддаваться на провокации, сохранять хладнокровие". Параллельно этому, заявил он, "звучат призывы осуществить в Армении переворот", а "государство в этих условиях должно отреагировать в соответствии с законодательством".