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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Митинг за отставку Пашиняна собрался у здания правительства Армении

Митинг за отставку Пашиняна собрался у здания правительства Армении
Жители Еревана у Дома правительства Армении
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек собрались у здания правительства Армении в центре Еревана в связи с военными действиями Азербайджана в непризнанном Нагорном Карабахе.

Демонстранты озвучивают антиправительственные лозунги, требуют отставки премьера Никола Пашиняна, остановки военных действий Азербайджана, передает корреспондент "Интерфакса".

К площади Республики, где находится здание правительства, продолжают приходить люди, прилегающие к зданию улицы время от времени перекрываются участниками акции.

Здание правительства оцеплено полицией.

Ранее во вторник Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера". В НКР сообщили, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения.

В связи с происходящим премьер Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают всю территорию Нагорного Карабаха с целью установления контроля над населенными пунктами. По его словам, ряд внутренних и внешних сил желают, чтобы Армения была вовлечена в широкомасштабные боевые действия с Азербайджаном, и призвал "не поддаваться на провокации, сохранять хладнокровие". Параллельно этому, заявил он, "звучат призывы осуществить в Армении переворот", а "государство в этих условиях должно отреагировать в соответствии с законодательством".

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Ереван Армения Азербайджан НКР Нагорный Карабах
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