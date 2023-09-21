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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Армянская оппозиция заявила о начале массовых акций неповиновения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Мы начинаем массовые акции неповиновения, к которым должны присоединиться жители не только Еревана, но и регионов. Вопрос должен решиться здесь", - заявил на митинге оппозиции на площади Республики в центре Еревана один из лидеров оппозиции, первый премьер Армении (в 1990-1991 годах) Вазген Манукян.

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Ранее оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что, кроме того, парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента Пашиняна.

В четверг Пашинян заявил в видеообращении, что правоохранительные органы страны будут жестко и оперативно реагировать на митинги оппозиции. Он призвал население Армении сохранять спокойствие и не переходить рамки закона. "В противном случае будут действовать соразмерные и жесткие меры противодействия. Все соответствующие органы получили от меня поручения", - сказал Пашинян.

Между тем, армянская газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники сообщила в четверг, что во время митингов 19-20 сентября премьер встречался с представителями своей команды, сообщив им, что "не собирается подавать в отставку и сохранит власть любой ценой".

Армения
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