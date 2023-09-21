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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Полиция пытается разблокировать перекрытые демонстрантами улицы в Ереване

Между протестующими и силовиками происходят стычки

Полиция пытается разблокировать перекрытые демонстрантами улицы в Ереване
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Армении проводит действия по разблокированию перекрытых оппозиционными демонстрантами улиц в Ереване и задержанию протестующих.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в процессе операций по задержанию между демонстрантами и полицией происходят стычки.

Многочисленные акции протеста оппозиции, в том числе шествия с блокированием улиц начались в Ереване вечером в четверг. Акции гражданского неповиновения проводятся с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее один из лидеров оппозиции, первый премьер Армении (в 1990-1991 годах) Вазген Манукян заявил на митинге, что оппозиция начинает массовые акции неповиновения. Также оппозиция сообщала о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти.

При этом в четверг Пашинян заявил в видеообращении, что правоохранительные органы страны будут жестко и оперативно реагировать на митинги оппозиции.

Армянская газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники сообщила в четверг, что во время митингов 19-20 сентября премьер встречался с представителями своей команды, сообщив им, что "не собирается подавать в отставку и сохранит власть любой ценой".

Ереван Армения Никол Пашинян
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