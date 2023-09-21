Экс-CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей приговорен в США к более чем 7 годам заключения

Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экс-зампред правления "НОВАТЭКа", бывший финдиректор компании Марк Джетвей приговорен судом США к 86 месяцам (7 лет и 2 месяца) тюремного заключения за "сокрытие миллионов долларов дохода на нераскрытых счетах в швейцарских банках и подачу ложных документов в налоговую службу", сообщает американский Минюст.

Кроме того, Джетвею предстоит возместить США убытки в более $4 млн, выплатить штраф в $350 тыс. и еще три года находиться под наблюдением.

В марте федеральный судья признал Джетвея виновным в непредоставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах, даче ложных сведений в налоговую и умышленном отказе от подачи налоговых деклараций.

Согласно документам и доказательствам, представленным на суде, сообщает Минюст, в период с 2005 по 2015 год Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными офшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов.

"Поработав сертифицированным бухгалтером в США и России, Джетвей стал финансовым директором "НОВАТЭКа", крупной российской газовой компании. Начиная с 2005 года, Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения крупных сумм денег, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе удалил свое имя из счетов и сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов. Кроме того, несмотря на то, что Джетвей был сертифицированным бухгалтером, он не подавал налоговые декларации за 2013 и 2014 годы", - утверждает Минюст.

Джетвей был арестован в США в сентябре 2021 года, но вскоре освобожден под залог в $80 млн. Джетвей также сообщал, что выплатил налоговые претензии в США, но продолжит защищаться. Он находился под домашнем арестом и сдал все паспорта. Кроме того, его передвижения отслеживались по GPS.

Биография Марка Джетвея

Родившийся в США Джетвей в июле 2019 года получил российское гражданство.

Джетвей в 1981 году окончил Государственный университет штата Аризона (Arizona State University) со степенью бакалавра в области бухгалтерского учета и в 1995 году - аспирантуру в Университете "Пейс" в Нью-Йорке (Pace University).

Занимал различные должности в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов "разведка и добыча" и "переработка и сбыт". В 1994 году назначен на должность директора отдела стратегических консультационных услуг для предприятий ТЭК в компании Coopers and Lybrand.

В 1995 году Джетвей переехал в Москву, получил назначение партнером PwC Global Energy. С 2003 по 2014 год Джетвей входил в совет директоров "НОВАТЭКа" и комитет по инвестициям и стратегии. С 2003 по 2014 год - главный финансовый директор "НОВАТЭКа". В 2005 году "НОВАТЭК" разметил глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже. В августе 2007 году Джетвей избран членом правления "НОВАТЭКа", с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления компании.

В 2014 году "НОВАТЭК" подпал под финансовые санкции США, в результате Джетвей был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению.