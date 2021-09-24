Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн

Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Суд в США решил освободить под залог в $80 млн топ-менеджера ПАО "НОВАТЭК" Марка Джетвея, сообщает в пятницу Bloomberg.

Такое решение принял суд во Флориде, пишет агентство.

Его дело рассматривают в суде города Форт-Майерс. Судья Дуглас Фрейзер в ходе слушаний в пятницу согласился отпустить обвиняемого под залог при условии, что 64-летний Джетвей останется под домашним арестом и сдаст все паспорта. Кроме того, его передвижения будут отслеживаться по GPS.

Как сообщалось, американские власти предъявили зампреду правления "НОВАТЭКа" Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов, он был арестован.

По версии налоговиков, в период с 2005-го по 2016 год он при помощи офшорных схем скрывал свои активы. Объем средств на счетах в швейцарском банке, которые Джетвей, по версии обвинения, укрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, он предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.

Как говорилось в сообщении Минюста США, Джетвею угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения.

"НОВАТЭК", комментируя ситуацию с Джетвеем, заявил, что не имеет отношения к судебным слушаниям в отношении заместителя председателя правления компании, но "следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку".