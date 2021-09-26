Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил налоговые претензии в США

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил в США предъявленные ему налоговые претензии.

"В четверг мне предъявили необоснованные налоговые начисления, которые я уже оплатил в рамках добровольной программы, и я не признал себя виновным. Я буду энергично бороться с этими обвинениями и продолжу как обычно обсуждать газовую тематику", - написал он в своем твиттере.

Dear friends and colleagues. On Thursday I was indicted for baseless tax charges that I already settled through a voluntary program, and pleaded not guilty. I will vigorously fight these charges and will continue to discuss gas topics as normal. — Mark Gyetvay (@MarkGyetvay) September 25, 2021

Как сообщалось, американские власти предъявили зампреду правления, главному финдиректору ПАО "НОВАТЭК" Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов, он был арестован.

По версии налоговиков, в период с 2005-го по 2016 год он при помощи офшорных схем скрывал свои активы. Объем средств на счетах в швейцарском банке, которые Джетвей, по версии обвинения, укрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, он предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.

Как говорилось в сообщении Минюста США, Джетвею угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения.

В минувшую пятницу суд решил освободить его под залог в $80 млн. Джетвей останется под домашнем арестом и сдаст все паспорта. Кроме того, его передвижения будут отслеживаться по GPS. Дело рассматривает суд в суде города Форт-Майерс.