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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Пентагон пообещал, что танки Abrams поставят на Украину в ближайшее время

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские танки Abrams, которые Вашингтон обещал Киеву, прибудут на Украину в ближайшие дни или недели, заявил в четверг представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается танков Abrams, все идет по плану. По соображениям безопасности, я не могу сообщить о деталях: как и когда именно они прибудут на Украину, но могу сказать, что мы ожидаем их поставки в ближайшие дни и недели", - сказал Райдер на брифинге.

Кроме того, представитель Пентагона, комментируя обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщил, что в Дании оно уже началось. По его словам, ожидается, что "вскоре украинские пилоты прибудут в США" для обучения сначала английскому языку для последующих тренировок на F-16.

В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1A1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать и управлять ими. В начале июня стало известно, что группа из примерно 200 украинских военных проходит в ФРГ обучение на американских танках.

Всего США планировали передать Киеву 31 танк.

Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один-два года. В итоге США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что новые модели - M1A2, по сравнению с устаревшими версиями танков, имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.

Пентагон США Украина Abrams
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