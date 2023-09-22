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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Первые танки Abrams передадут Украине на следующей неделе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - США на следующей неделе передадут Украине первую партию танков Abrams, сообщил американский президент Джо Байден на встрече с украинским лидером в Белом доме.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские танки прибудут на Украину в ближайшие дни или недели.

В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.

В миреСША доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военныхСША доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военныхЧитать подробнее

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1A1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать vfibys и управлять ими. В начале июня стало известно об обучении в ФРГ на американских танках группы из примерно 200 военнослужащих ВСУ.

Всего США планировали передать Киеву 31 танк. Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один-два года. В итоге США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что новые модели - M1A2, по сравнению с устаревшими версиями танков, имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.

США Джо Байден Украина Abrams
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