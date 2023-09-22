На антиправительственных акциях в Ереване задержали более 80 человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Более 80 человек задержаны на антиправительственных акциях в Ереване, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.

"В течение сегодняшнего дня задержаны 84 участника акции", - отметили в ведомстве.

Там сообщили, что задержанные обвиняются в невыполнении законного требования представителей правоохранительных органов.

Между тем, Следственный комитет Армении освободил задержанного полицией утром в пятницу одного из лидеров оппозиции, руководителя блока "мать Армения" Андраника Теваняна, соответствующие кадры распространили армянские СМИ.

Теванян с группой своих сторонников был задержан в центре города в ходе акций протеста, сопровождающихся блокированием улиц.

С 19 сентября, после начала военной операции ВС Азербайджана против Нагорного Карабаха, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что, парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.

К акциям протеста, которые проходят в различных частях города, присоединились студенты ряда вузов.