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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Премьер Норвегии объявил о планах направить Украине истребители F-16

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре в четверг объявил о планах Осло направить Украине истребители F-16.

"Мы планируем пожертвовать истребители F-16 Украине, и в надлежащий срок мы поделимся деталями по поводу поставок, количества самолетов и временных рамок их передачи", - приводятся слова премьера в заявлении норвежского правительства.

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Он подчеркнул, что передача самолетов будет проходить при координации с союзниками Норвегии. При этом Нидерланды и Дания уже пообещали снабдить украинских военных F-16.

Премьер также напомнил, что Осло выделит два F-16 для тренировок украинских летчиков.

Западные СМИ отмечали, что в прошлом году ВВС Норвегии отказались от использования своих 57 истребителей F-16. Затем в Осло согласились продать 32 из них Румынии. Еще 12 самолетов планируется продать частной компании, которая занимается тренировкой пилотов ВВС США. СМИ поясняли, что, по мнению специалистов, именно эти 12 истребителей F-16 можно было бы отдать Киеву.

Оставшиеся 13, по данным Минобороны Норвегии, слишком дорого содержать и ремонтировать.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов.

Норвегия Украина Йонас Гар Стере
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