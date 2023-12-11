Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Белом доме 12 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Встреча призвана "подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины", приводятся слова пресс-секретаря на сайте Белого дома.

Кроме того, украинский президент выступит во вторник в Сенате США по приглашению лидеров демократического большинства Чака Шумера и республиканского меньшинства Митча Макконнелла, сообщает CNN.

Зеленский также встретится со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, отмечает телеканал.

Джо Байден США Владимир Зеленский Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $76,36 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 декабря

Дефляция в Китае в ноябре составила 0,5% и обновила 3-летний максимум

Уолл-стрит выросла в пятницу, Dow завершил в плюсе 6-ю неделю подряд

Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

В Брюсселе тысячи человек вышли на манифестацию против антисемитизма

В Брюсселе тысячи человек вышли на манифестацию против антисемитизма

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

SpaceX запустит 11 декабря на орбиту беспилотный шаттл Космических сил США

SpaceX запустит 11 декабря на орбиту беспилотный шаттл Космических сил США
Обострение палестино-израильского конфликта

Гутерриш заявил о подрыве доверия к СБ ООН на фоне ситуации в Газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });