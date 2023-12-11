Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Белом доме 12 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Встреча призвана "подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины", приводятся слова пресс-секретаря на сайте Белого дома.
Кроме того, украинский президент выступит во вторник в Сенате США по приглашению лидеров демократического большинства Чака Шумера и республиканского меньшинства Митча Макконнелла, сообщает CNN.
Зеленский также встретится со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, отмечает телеканал.