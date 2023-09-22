Военные Карабаха сдают вооружения и технику под контролем российских миротворцев

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о начале сдачи вооруженными формированиями Карабаха вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев", -говорится в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Минобороны РФ, на 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов.

Также отмечается, что российскими миротворцами за сутки зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, пострадавших нет.

Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге, всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия.