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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Помощник госсекретаря США и замглавы МИД КНР обсудили Индо-Тихоокеанскую проблематику

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на встрече в Вашингтоне с замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдуном обсудил проблемы Индо-Тихоокеанского региона, сообщил американский госдепартамент.

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"Стороны провели откровенные, углубленные и конструктивные консультации по региональным вопросам в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий общения", - говорится в сообщении.

Госдеп отметил, что Критенбринк коснулся Индо-Тихоокеанской стратегии США и "подчеркнул важность свободного и открытого, взаимосвязанного, процветающего, жизнестойкого и безопасного Индо-Тихоокеанского региона, и поддержания международного порядка, основанного на правилах".

Он также "подтвердил важность поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива".

В сообщении говорится, что встреча последовала за недавними контактами госсекретаря Энтони Блинкена и заместителем председателя КНР Хань Чжэном в Нью-Йорке и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте.

Во время встреч "стороны подтвердили важность поддержания открытых каналов коммуникации в областях, вызывающих разногласия, а также в областях сотрудничества", информирует госдеп.

США МИД КНР Энтони Блинкен Тайвань
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