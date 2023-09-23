Водолазы МЧС РФ обследуют "красную зону" разрушений в ливийском городе Дерна

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС РФ обследуют наиболее сложные и опасные участки в пострадавшем от наводнения городе Дерна по просьбе властей Ливии, сообщила пресс-служба министерства/

"По просьбе властей Ливии, которые высоко оценили уровень специалистов МЧС РФ, спасатели прорабатывают наиболее сложные и опасные участки, которые уже были пройдены другими иностранными командами. (...) Одновременно ведутся работы на море, где водолазы МЧС РФ достают затонувшие лодки и автомобили", - говорится в сообщении.

В течение суток спасатели совместно с кинологическими расчетами с помощью беспилотников проверили более 20 тыс. кв. м территории, 10 км береговой линии и 33 тыс. кв. м акватории.

"В труднодоступной местности с применением плавсредств эвакуированы тела 23 погибших, из-под завалов в городской застройке извлечены тела двух погибших", - отмечается в сообщении.

С начала спасательной операции обследовано более 530 тыс. кв.м территории, 80 км береговой линии, 33 тыс. кв.м акватории, извлечены и эвакуированы тела 137 погибших/

Врачами МЧС РФ оказана помощь 522 пострадавшим, в том числе 54 детям,.

15 сентября российские спасатели отправились в Ливию по поручению президента РФ Владимира Путина.