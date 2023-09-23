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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:23

Водолазы МЧС РФ обследуют "красную зону" разрушений в ливийском городе Дерна

Водолазы МЧС РФ обследуют "красную зону" разрушений в ливийском городе Дерна
Фото: Halil Fidan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС РФ обследуют наиболее сложные и опасные участки в пострадавшем от наводнения городе Дерна по просьбе властей Ливии, сообщила пресс-служба министерства/

"По просьбе властей Ливии, которые высоко оценили уровень специалистов МЧС РФ, спасатели прорабатывают наиболее сложные и опасные участки, которые уже были пройдены другими иностранными командами. (...) Одновременно ведутся работы на море, где водолазы МЧС РФ достают затонувшие лодки и автомобили", - говорится в сообщении.

В течение суток спасатели совместно с кинологическими расчетами с помощью беспилотников проверили более 20 тыс. кв. м территории, 10 км береговой линии и 33 тыс. кв. м акватории.

"В труднодоступной местности с применением плавсредств эвакуированы тела 23 погибших, из-под завалов в городской застройке извлечены тела двух погибших", - отмечается в сообщении.

С начала спасательной операции обследовано более 530 тыс. кв.м территории, 80 км береговой линии, 33 тыс. кв.м акватории, извлечены и эвакуированы тела 137 погибших/

Врачами МЧС РФ оказана помощь 522 пострадавшим, в том числе 54 детям,.

15 сентября российские спасатели отправились в Ливию по поручению президента РФ Владимира Путина.

Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии в прошлые выходные. Число жертв наводнений достигло 11,3 тыс. человек. Эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предполагают, что число погибших в дальнейшем может еще возрасти. Около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба 11 сентября объявил трехдневный национальный траур.

Наводнение в Ливии

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Шторм вызвал ливни и наводнения в ряде городов востока Ливии, но сильнее всего пострадала Дерна, где вода прорвала плотины и смыла целые кварталыНа восточные регионы страны выпало рекордное количество осадков за последние более чем сорок лет. Помимо Дерны, очень сильно пострадали города Бенгази, Эль-Байда, Эль-Мардж и СусаПо оценкам Международного Красного Креста, без вести пропали еще около 10 тысяч человек.Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дибейбе объявил трехдневный траур по погибшим.Турция направила Ливии три самолета с поисково-спасательной бригадой и гуманитарной помощьюГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш соболезнует семьям погибших в результате сильнейших наводнений на востоке Ливии, вызванных ураганом "Дэниел"
Шторм вызвал ливни и наводнения в ряде городов востока Ливии, но сильнее всего пострадала Дерна, где вода прорвала плотины и смыла целые кварталы
Ливия МЧС
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