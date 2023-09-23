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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:23

SpaceX готовит к запуску две группы интернет-спутников Starlink

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ракеты-носители Falcon 9 выведут 24 и 25 сентября на орбиту очередные две группы мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуски 22 спутников предполагается осуществить с базы Космических США на мысе Канаверал во Флориде и 21 спутника с базы Ванденберг в Калифорнии.

Это будет 110-м и 111-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 41-м и 42-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запусков первые многоразовые ступени ракет-носителей после отделения должны будут совершить управляемую вертикальную посадку на морские платформы-дроны в Атлантике и Тихом океане.

Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink
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