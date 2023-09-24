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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Ракета SpaceX в воскресенье стартует на орбиту с 22 интернет-спутниками Starlink

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 21:07 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 04:07 мск).

Это будет 110-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 41-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 17-й раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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