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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Байден вакцинировался от COVID-19 и призвал американцев последовать его примеру

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден вновь привился от коронавирусной инфекции, а также от других вирусных заболеваний, сообщает в субботу Белый дом.

"Вчера утром президент сделал свою ежегодную вакцину от гриппа и обновленную вакцину от COVID-19 в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)", - говорится в сообщении лечащего врача президента Кевина О'Коннора, опубликованном Белым домом.

Отмечается, что Байден также вакцинировался от респираторно-синцитиального вируса несколько недель назад.

Глава государства призвал сограждан последовать его примеру и убедиться, что они вакцинированы от этих заболеваний, в связи с наступлением сезона простуды и гриппа, добавил О'Коннор.

Associated Press пишет, что CDC ранее в этом месяце одобрили обновленную вакцину от коронавируса для людей возрастом от шести месяцев.

Хроника 09 января 2020 года – 23 сентября 2023 годаПандемия коронавируса
Джо Байден США коронавирус
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