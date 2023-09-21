Главы МИД стран БРИКС выступили за реформу ООН, включая Совбез

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС в заявлении по итогам встречи на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН поддержали реформу организации, включая ее Совет Безопасности.

"Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ в среду.

Главы МИД также поддержали стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе Бразилии, Индии и ЮАР, "играть более значительную роль в международных делах, в частности, в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности".

78-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 5 сентября, с 19 по 26 сентября в ее рамках проходят политические дискуссии высокого уровня.