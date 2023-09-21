Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Главы МИД стран БРИКС выступили за реформу ООН, включая Совбез

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС в заявлении по итогам встречи на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН поддержали реформу организации, включая ее Совет Безопасности.

"Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ в среду.

Главы МИД также поддержали стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе Бразилии, Индии и ЮАР, "играть более значительную роль в международных делах, в частности, в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности".

78-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 5 сентября, с 19 по 26 сентября в ее рамках проходят политические дискуссии высокого уровня.

МИД РФ БРИКС ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

ФРС повысила прогнозы по росту ВВП США и по инфляции в стране

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР заявили о 200 погибших в результате двухдневных боев

В НКР заявили о 200 погибших в результате двухдневных боев

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией

В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха

В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Баку заявили о готовности подписать мирный договор с Арменией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });