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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Российские военные заявили о 20 нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 8 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он на брифинге в четверг.

Кроме того, по словам контр-адмирала, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии "двумя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

Сирия
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