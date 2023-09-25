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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Ереване полицией задержаны 142 участника протестных акций

По данным оппозиции, задержано более 200 человек

В Ереване полицией задержаны 142 участника протестных акций
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Ереване 142 человека задержаны на акциях протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили "Интерфаксу" в полиции республики.

Вместе с тем оппозиционный депутат парламента Армении, член Национального комитета Ишхан Сагателян сообщил в соцсетях о более 200 задержанных демонстрантах. По его словам, депутаты и адвокаты занимаются защитой прав задержанных.

Оппозиция Армении с утра понедельника начала блокировать улицы в шести из девяти административных районов Еревана в рамках акций гражданского неповиновения с целью отставки Пашиняна.

Акции протеста транслируются в прямом эфире армянских СМИ. Ряд акций возглавляют бывшие и действующие оппозиционные депутаты парламента Армении.

В оппозиционном Национальном комитете сообщили, что среди задержанных - депутат парламента Армении Тадевос Аветсян.

С 19 сентября в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьера. Создан Национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщал, что парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.

Протесты в Ереване

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