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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Началась новая встреча по вопросам реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Ходжалы (Карабахский регион Азербайджана) проходит в понедельник встреча между ответственным от Азербайджана за контакты с проживающими в регионе армянами с представителями армянских жителей.

"Рамин Мамедов, ответственный от Азербайджана за контакты с проживающими в Карабахе армянами, в понедельник проводит в Ходжалы встречу с представителями армянского населения этого региона", - сообщают официальные СМИ Азербайджана.

Ранее встреча по вопросам реинтеграции армян, проживающих в Карабахе, была проведена 21 сентября в Евлахе.

Азербайджан Нагорный Карабах Армения
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