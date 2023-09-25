Началась новая встреча по вопросам реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Ходжалы (Карабахский регион Азербайджана) проходит в понедельник встреча между ответственным от Азербайджана за контакты с проживающими в регионе армянами с представителями армянских жителей.

"Рамин Мамедов, ответственный от Азербайджана за контакты с проживающими в Карабахе армянами, в понедельник проводит в Ходжалы встречу с представителями армянского населения этого региона", - сообщают официальные СМИ Азербайджана.

Ранее встреча по вопросам реинтеграции армян, проживающих в Карабахе, была проведена 21 сентября в Евлахе.