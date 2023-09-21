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В Евлахе начались переговоры о реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Евлахе началась встреча азербайджанской делегации с представителями армян Карабаха, стороны должны обсудить интеграцию армян Карабаха в Азербайджане, сообщают азербайджанские СМИ.

Азербайджанскую сторону на переговорах представляет депутат парламента Рамин Мамедов, в марте этого года назначенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.

Армянскую сторону на переговорах представляют депутаты парламента непризнанного Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян.

Переговоры проходят при посредничестве командования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Переговоры прошли после двух дней эскалации в регионе. Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило, что проводит локальные антитеррористические меры против армянских военных в Карабахе. В Ереване заявили, что ВС Армении в НКР нет. Днем 20 сентября стороны договорились о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев, а в Баку заявили о достижении целей антитеррористической операции и восстановлении суверенитета Азербайджана.

В Ереване вечером 20 сентября начали подготовку к организации возможного въезда в Армению армян из Нагорного Карабаха. В Евросоюзе высказали опасение, что может начаться исход армян из НКР. К утру 21 сентября в Минобороны России заявили, что миротворцы эвакуировали из опасных зон региона около 5000 мирных жителей.

20 сентября в администрации президента Азербайджана заявили, что уже готов план социально-экономической интеграции в общество армянских жителей Карабаха, и назвали их интеграцию внутренним делом Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал создать в Карабахе привлекательные условия и выразил уверенность, что местные армяне увидит поворот к лучшему, "потому что наше намерение - строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения". По его словам, "сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс", который им не следует упускать.

Хроника 27 сентября 2020 года – 21 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Ильхам Алиев Армения Евлах Нагорный Карабах Артур Арутюнян
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