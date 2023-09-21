В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Встреча в Евлахе азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабаха по вопросам регинтеграции завершилась, сообщают в четверг азербайджанские СМИ.
Другие подробности не приводятся.
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Азербайджанскую сторону на встрече представляли: ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе, Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.
Армянское население Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.
На встрече присутствовал в качестве участника представитель российского миротворческого контингента.