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В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха
Башир Гаджиев, Рамин Мамедов (слева направо на втором плане) и депутаты парламента Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян (справа налево на первом плане) на встрече представителей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Встреча в Евлахе азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабаха по вопросам регинтеграции завершилась, сообщают в четверг азербайджанские СМИ.

Другие подробности не приводятся.

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Азербайджанскую сторону на встрече представляли: ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе, Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Армянское население Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

На встрече присутствовал в качестве участника представитель российского миротворческого контингента.

Азербайджан Евлах Нагорный Карабах Карабах
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