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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Алиев пообещал обеспечить все права армян в Карабахе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что все права армянского населения в Карабахском регионе страны будут обеспечены. Он заявил об этом на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Мы обеспечим права армянского населения Карабаха. Мы уже изложили им наше видение по этому вопросу, по реинтеграции, их правам", - сказал он.

По его словам, все вопросы, связанные с религиозными, культурными и прочими правами армян в Карабахе будут решаться в соответствии с международными конвенциями. "Они (эти вопросы - ИФ) будут реализованы в соответствии со всеми конвенциями, участником которых является Азербайджан, нашей Конституцией и нашими международными обязательствами", - подчеркнул президент.

Азербайджан Ильхам Алиев Карабах
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