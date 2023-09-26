Россельхознадзор не выявил нарушений в рыбопродукции после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Исследования рыбной продукции, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС "Фукусима-1", не выявили нарушений, сообщила во вторник пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

" Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" с 18 по 22 сентября проведено 494 исследования 164 проб рыбной продукции общим весом 31,7 тыс. тонн, добытой в промысловых подзонах пяти регионов РФ", - говорится в сообщении.

Среди регионов происхождения рыбы, морепродуктов и икры заказчики исследований в 58 случаях указали промысловые подзоны Приморья, в 38 случаях - Камчатки, в 29 случаях - Сахалина, в 21 случае - Хабаровского края и в одном случае - Мурманской области.

Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено. В частности, в Приморье проведены исследования 140 проб рыбной продукции - палтуса, горбуши, минтая, кеты, крабов и других видов.

Специалисты Сахалинского филиала исследовано 24 пробы рыбной продукции - сушеного трепанга, кеты, креветок, икры соленой и замороженной в ястыках и другой продукции.

Рыбопродукцию исследуют по основным радиологическим показателям, свидетельствующим о ее безопасности. Это удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137. Их нормативы определяются требованиями технических регламентов, принятых в России, и требованиями нормативных документов стран-импортеров рыбной продукции.

Как сообщалось, Япония 24 августа начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1".