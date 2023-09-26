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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

РФ может ограничить ввоз рыбы из Японии из-за рисков радиационного загрязнения

Ранее подобные ограничения ввел Китай

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может присоединиться к ограничениям, введенным КНР на поставки рыбной продукции из Японии из-за рисков радиационного загрязнения после сброса воды, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1".

"Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной", - говорится в сообщении ведомства по итогам 11-го заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов.

В рамках обсуждения создавшейся ситуации стороны договорились уточнить методики определения в продукции радиоактивных веществ, которые образуются в воде в результате охлаждения фрагментов ядерного топлива в разрушенных реакторах АЭС "Фукусима-1".

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Кроме того, Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Японии о необходимости проведения переговоров, а также с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода - трития.

В РФ утвержденные методики определения трития в продукции водного промысла отсутствуют. Россельхознадзор считает необходимой их разработку.

В настоящее время объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен, говорится в сообщении. За весь 2022 год поставлено 190 тонн. В текущем году, по данным на 22 сентября, в Россию ввезено всего 118 тонн. Вместе с тем, российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Япония 24 августа начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1".

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. В результате на АЭС "Фукусима-1" произошла самая масштабная авария с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Россельхознадзор Фукусима-1 Япония Китай
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