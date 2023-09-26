Минобороны заявило об уничтожении в Курской области еще одного украинского БПЛА
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожен во вторник около 05:30 по Москве в Курской области.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее ночью военное ведомство заявило о четырех дронах, сбитых в Курской области, а курский губернатор сообщал о работе ПВО в области и просил жителей сохранять спокойствие.