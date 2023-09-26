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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Минобороны заявило об уничтожении в Курской области еще одного украинского БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожен во вторник около 05:30 по Москве в Курской области.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее ночью военное ведомство заявило о четырех дронах, сбитых в Курской области, а курский губернатор сообщал о работе ПВО в области и просил жителей сохранять спокойствие.

Минобороны РФ Курская область
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