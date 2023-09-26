Минобороны заявило о поражении еще двух дронов ВСУ в Курской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в понедельник около 23.00 по Москве средствами ПВО были сбиты еще два украинских беспилотника в Курской области.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ уже заявляло, что в понедельник вечером около 22.30 по Москве средствами ПВО в Курской области были уничтожены два украинских беспилотника.