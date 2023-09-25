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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Курский губернатор сообщил о работе ПВО в регионе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе системы ПВО под Курском.

"В Курском районе работает ПВО", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Старовойт призвал жителей области сохранять спокойствие.

На протяжении двух последних суток Курск и Курский район неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. Накануне, в День города, посвященного 991-летию Курска, власти отменили праздничный салют.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Роман Старовойт Курск
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