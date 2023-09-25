Армянская оппозиция проводит акции гражданского неповиновения в Ереване

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении с утра понедельника начала блокировать улицы в шести из девяти административных районах Еревана в рамках акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера Никола Пашиняна.

Акции протеста транслируются в прямом эфире армянских СМИ. Ряд манифестаций возглавляют бывшие и действующие оппозиционные депутаты парламента Армении.

В полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что задержаны 53 участника акций.

В оппозиционном Национальном комитете уточнили, что среди задержанных - оппозиционный депутат парламента Армении Тадевос Аветсян.

С 19 сентября, после начала операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьера. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщал, что парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента премьера.