Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

В НКР подтвердили гибель 20 человек при взрыве склада с топливом в Степанакерте

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Минздраве Нагорного Карабаха подтвердили гибель 20 человек в результате сильного взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран.

"В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13-и не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии", - заявили в ведомстве. Там добавили, что пропавшими без вести считается много людей, "которые сгорели и данные отсутствуют".

По данным министерства, "команда врачей с необходимым медоборудованием и лекарствами на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим от взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран".

В центральной клинической больнице Степанакерта пациентов готовят к эвакуации.

Взрыв топлива произошел вечером 25 сентября. Неофициальный телеграм-канал российских миротворцев в регионе Peacekeeper сообщил, что врачи миротворческого контингента оказывают помощь жителям Карабаха, пострадавшим при взрыве, наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

Омбудсмен непризнанного Карабаха сообщил в соцсетях, что "медицинские возможности Нагорного Карабаха недостаточны для спасения жизней, и необходимо срочно задействовать санитарную авиацию".

Минздрав Степанакерт Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении сообщили об эвакуации 13 550 жителей НКР

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 26 сентября

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Врачи контингента РФ оказали помощь 23 пострадавшим при взрыве в Степанакерте

Трамп обещает в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Трамп обещает в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Евросоюз призвал Китай к "перебалансировке" отношений

Евросоюз призвал Китай к "перебалансировке" отношений

До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Мощный взрыв произошел на топливной базе в Степанакерте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });