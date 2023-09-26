В НКР подтвердили гибель 20 человек при взрыве склада с топливом в Степанакерте

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Минздраве Нагорного Карабаха подтвердили гибель 20 человек в результате сильного взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран.

"В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13-и не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии", - заявили в ведомстве. Там добавили, что пропавшими без вести считается много людей, "которые сгорели и данные отсутствуют".

По данным министерства, "команда врачей с необходимым медоборудованием и лекарствами на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим от взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран".

В центральной клинической больнице Степанакерта пациентов готовят к эвакуации.

Взрыв топлива произошел вечером 25 сентября. Неофициальный телеграм-канал российских миротворцев в регионе Peacekeeper сообщил, что врачи миротворческого контингента оказывают помощь жителям Карабаха, пострадавшим при взрыве, наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

Омбудсмен непризнанного Карабаха сообщил в соцсетях, что "медицинские возможности Нагорного Карабаха недостаточны для спасения жизней, и необходимо срочно задействовать санитарную авиацию".