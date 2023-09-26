Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Баку отправил медикаменты для лечения пострадавших при взрыве на АЗС в Нагорном Карабахе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Центральные органы власти Азербайджана отправили медицинскую помощь для лечения пострадавших при взрыве на АЗС в Ханкенди (Степанакерте).

"25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. Согласно сообщениям, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших. В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек", - сообщила Администрация президента Азербайджана.

Хроника 27 сентября 2020 года – 26 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Карабах Степанакерт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В НКР подтвердили гибель 20 человек при взрыве склада с топливом в Степанакерте

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении сообщили об эвакуации 13 550 жителей НКР

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 26 сентября

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Врачи контингента РФ оказали помощь 23 пострадавшим при взрыве в Степанакерте

Трамп обещает в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Трамп обещает в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Евросоюз призвал Китай к "перебалансировке" отношений

Евросоюз призвал Китай к "перебалансировке" отношений

До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });