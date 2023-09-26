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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

В Казахстане создали компанию по управлению активами, возвращенными государству

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление о создании ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со 100%-м участием государства в уставном капитале, передает корреспондент "Интерфакса".

Постановление опубликовано в банке нормативных правовых актов "Эталон".

"Определить основными предметами деятельности товарищества управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами. Передать комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале товарищества", - говорится в документе.

Алихан Смаилов Казахстан Минфин
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