В Казахстане создали компанию по управлению активами, возвращенными государству
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление о создании ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со 100%-м участием государства в уставном капитале, передает корреспондент "Интерфакса".
Постановление опубликовано в банке нормативных правовых актов "Эталон".
"Определить основными предметами деятельности товарищества управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами. Передать комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале товарищества", - говорится в документе.