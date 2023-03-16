Брата Назарбаева обязали вернуть государству 32% Алматинского завода тяжелого машиностроения

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Казахстана обязала Болата Назарбаева (младший брат первого президента республики Нурсултана Назарбаева) вернуть государству 31,9% акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения".

"Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Назарбаевым Б.А. и ТОО "PLS-ТМ", в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9% уставного фонда. Привести стороны в первоначальное положение", - говорится в постановлении коллегии.

По решению суда, Болат Назарбаев должен будет вернуть этот пакет в госсобственность, передав его в комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов.

Согласно материалам дела, в феврале 1998 года департамент госимущества продал госпакет акций завода (31,9%) частному инвестору - ТОО "Темир Кон" за 105,3 млн тенге. Договор купли-продажи предусматривал требования о сохранении профиля деятельности завода, увеличении объемов производства, а также право комитета контролировать их выполнение.

В апреле 2007 года ТОО "Темир Кон" продало 86,78% акций предприятия (с учетом 31,9% акций, купленных у государства) Болату Назарбаеву. Спустя два года комитет госимущества, ТОО "Темир Кон" и Болат Назарбаев заключили соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору, заключенному в 1998 году.

В документе отмечалось, что если Болат Назарбаев не будет исполнять требования, то он обязан вернуть госпакет акций комитету. Но после заключения этого соглашения Болат Назарбаев продал 398 246 простых акций завода, включая госпакет, ТОО "PLS-ТМ". В постановлении отмечается, что Болат Назарбаев не вправе был отчуждать ТОО "PLS ТМ" эти акции без согласия комитета, поэтому данная сделка является недействительной.

Алматинский завод тяжелого машиностроения имеет в своей структуре механосборочное, литейное, термообрабатывающее, кузнечно-прессовое и модельное производства, а также производство металлоконструкций. Завод выпускает нефтепромысловое, энергетическое, горнодобывающее, коксохимическое, металлургическое, трубопрокатное оборудование.