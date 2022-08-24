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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В ходе расследования дела племянника Назарбаева государству вернули более $500 млн

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Антикоррупционная служба Казахстана завершила досудебное расследование в отношении племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы и за время расследования вернула государству незаконно приобретенные активы и средства фигурантов дела на общую сумму более $500 млн (больше 240 млрд тенге).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Завершено расследование фактов хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В деле пять подозреваемых, один из них арестован, еще двое - под домашним арестом.

Кроме того, в отношении Сатыбалдыулы расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей и об отмывании.

Антикоррупционная служба продолжает искать другие нелегальные активы обвиняемых: "B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более 900 миллионов долларов США".

Кайрат Сатыбалдыулы был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере и вскоре арестован. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая жена также подозреваются в рейдерском захвате бизнеса.

Кайрат Сатыбалдыулы Казахстан Казахтелеком Нурсултан Назарбаев
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