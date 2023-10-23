Казахстан упростит вхождение иностранных инвесторов в банковский сектор

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Казахстан планирует либерализацию требований для вхождения иностранных инвесторов в банковский сектор, сообщила президенту Касыму-Жомарту Токаеву председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова

Она также доложила президенту, что в рамках поручения по стимулированию кредитования бизнеса "разработаны новые пруденциальные меры по капиталу, ликвидности и залоговой политике банков, а также повышению кредитной активности иностранных дочерних банков".

По ее словам, агентство внесло в парламент законопроекты по продаже стрессовых активов через цифровые платформы, снижению закредитованности населения и установлению единой ставки по всем микрокредитам, ужесточению требований к коллекторской деятельности, противодействию финансовому мошенничеству.