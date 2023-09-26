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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Военные Карабаха сдали более 3,4 тыс. единиц стрелкового оружия и ПЗРК

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные формирования Нагорного Карабаха во исполнение договоренностей о прекращении огня продолжают сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

"На 26 сентября сдано: восемь единиц бронетехники, семь единиц автомобильной техники, четыре единицы средств ПВО, 39 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 3,4 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 507 тыс. боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

По данным военного ведомства, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Минобороны РФ Нагорный Карабах
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