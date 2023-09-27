За сутки в Карабахе миротворцы не зафиксировали нарушения прекращения огня

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский миротворческий контингент не зафиксировал нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.

"Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев.

"На 27 сентября сдано: девять единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, пять единиц средств ПВО, 40 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 667 тыс. боеприпасов", - сообщили военные РФ.

Также сообщается, что российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха из Агдама, всего доставлено более 44 тонн продовольствия и медикаментов.

"В расположении российского миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - говорится в сообщении.