Миротворцы РФ сопроводили в Армению колонны с тремя сотнями жителей Карабаха

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, уезжающими в Армению, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Всего в сопровождении российских миротворцев убыли пять автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

"Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", - отметило Минобороны РФ.

Ранее правительство Армении сообщало об эвакуации из Карабаха 377 человек.

В воскресенье в Степанакерте заявили, что все желающие покинуть Нагорный Карабах будут вывезены в Армению в сопровождении российских миротворцев.