G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

Но страны "семерки" не допустят к себе российские бриллианты от 1 карата

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Представители G7, которые согласуют параметры возможных новых ограничений на алмазы из России, не возражают против закупок этих камней индийской гранильной отраслью.

Как сообщает индийское издание The Economic Times, недопустимым, по мнению G7, является лишь проникновение на рынок стран группы ограненных и полированных камней российского происхождения весом в 1 карат и выше.

Представители G7 прибыли в Индию в конце сентября для знакомства и консультаций с индийской индустрией драгоценных камней и ювелирных изделий. Отрасль, в которой задействовано 1,5 млн человек, сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить двухмесячную приостановку закупок у алмазодобытчиков.

Представители G7 изучают способы, которые позволят индийским покупателям алмазов соблюдать санкции группы в отношении России с минимальными нарушениями или без них, сказал президент Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта.

Он заявил, что торговцам российскими алмазами придется придерживаться системы гарантий для обеспечения отслеживаемости происхождения камней. Для этого будет определен один из протоколов - Бельгии, Индии или Всемирного алмазного совета (World Diamond Council). После этого пройдут еще два раунда переговоров с G7.

Ранее New York Times и Bloomberg сообщали о возможности объявления санкций странами G7 в сентябре-октябре с вступлением их в силу после праздничных распродаж в начале 2024 г. Сначала ограничения будут распространяться на камни от 1 карата, позже санкции охватят более мелкие камни из России, сообщала NYT со ссылкой на старшего советника OFAC Брэда Брукс-Рубина (Brad Brooks-Rubin).

Эмбарго, в отличие от действующих американских санкций, может коснуться камней, ограненных в других странах. Хотя "АЛРОСА" с весны прошлого года включена в SDN list, произведенные из российского алмазного сырья бриллианты могут свободно проникать на рынок США, проходя существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней.

Предыдущие попытки включить "АЛРОСА" в санкционные списки ЕС блокировала Бельгия. Такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами), а в отсутствие механизма отслеживания транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС, отмечали бельгийские чиновники.

Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, которая оценивается в $4 млрд ежегодно, представители G7 стремятся улучшить методы отслеживания. Между тем, на данный момент не существует технологии, позволяющей определить происхождение небольших алмазов, прошедших огранку и полировку.