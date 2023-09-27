Эксперт связал утечку информации из PwC в Австралии с корпоративной культурой офиса

Стремление улучшить финансовые показатели любой ценой заставили партнеров пренебречь ценностями компании

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Партнеры офиса PwC в Австралии игнорировали нарушение правил коллегами, которые использовали конфиденциальную правительственную информацию для привлечения клиентов из числа крупных корпораций, свидетельствует отчет независимого эксперта.

Разбирательство провел экс-глава телекоммуникационной компании Telstra Зигги Свитковский, которого попросили изучить принципы работы австралийского подразделения в связи с разглашением сведений, пишет Financial Times.

Он также назвал первопричиной проблем компании своеобразную корпоративную культуру, когда ценности и смысл деятельности офиса страдали от стремления улучшить финансовые показатели любой ценой.

Скандал вокруг PwC разразился в Австралии после того, как стало известно, что Питер-Джон Коллинс, курировавший в местном офисе вопросы международного налогообложения и консультировавший правительственные органы по вопросам борьбы с уходом от налогов, передал конфиденциальную информацию коллегам. Они же, согласно электронным письмам, опубликованным австралийскими властями, использовали предоставленную Коллинсом информацию при консультировании клиентов. В том числе ее применяли для привлечения американских технологических компаний, включая Uber Technologies и Google.

Большинство получателей конфиденциальной информации не знали о ее характере, однако шесть человек должны были поднять вопрос о том, представляет ли она собою тайну, заявила PwC 27 сентября по завершении исследования Свитковского.

В отчете эксперта , в частности, отмечается "слишком товарищеская" атмосфера среди сотрудников офиса и чрезмерная концентрация власти в руках главного исполнительного директора Тома Сеймура, которому не возражали даже другие представители высшего руководства. Корпоративная культура, ориентированная на достижение высоких результатов, использовалась как оправдание для неподобающего поведения, при этом для некоторых "неприкасаемых воротил" правила были условны, пишет Свитковский. По его словам, "ценности и смысл деятельности фирмы страдали от планов агрессивного роста", а принцип "любой ценой" мог иногда "способствовать возникновению проблем с порядочностью".

"Красивые презентации австралийского офиса PwC порой дают ложное представление о сложных, строго организованных структурах и процессах, в то время как в действительности все гораздо менее приятно", - говорился в отчете.

Австралийский офис PwC в конце мая временно отстранил от работы девятерых партнеров. Также в мае свой пост покинул Сеймур, признавший факт получения электронных писем, связанных с конфиденциальной информацией об изменении налогового законодательства в стране.

В январе совет налоговых консультантов (Tax Practitioners Board, TPB) Австралии лишил этого статуса Коллинса.

На фоне скандала PwC за символическую плату продала свой австралийский бизнес в сфере консультирования органов власти инвесткомпании Allegro Funds, напоминает Australian Associated Press. На его базе была создана компания Scyne Advisory, но ее перспективы неопределенны: министерство финансов Австралии в среду сообщило, что изучает вопрос о том, может ли Scyne претендовать на госконтракты.

Офис PwC в Австралии после выхода отчета пообещал назначить независимого председателя управляющего совета, который будет контролировать деятельность CEO, и приблизить структуру управления к используемой в публичных компаниях, в том числе следовать "где возможно" принципам корпоративного управления, разработанным для эмитентов с листингом на Австралийской фондовой бирже.