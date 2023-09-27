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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Армения надеется на поддержку РФ в обеспечении защиты Рубена Варданяна

Бывший госминистр Нагорного Карабаха ранее был задержан властями Азербайджана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Армении рассчитывает на поддержку России в обеспечении прав и возвращения задержанного в среду Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана экс-госминистра непризнанного Нагорного Карабаха, бывшего руководителя компании "Тройка Диалог" Рубена Варданяна.

"МИД Армении примет все возможные меры для обеспечения защиты прав Рубена Варданяна и его возвращения. В этой связи мы также рассчитываем на поддержку Российской Федерации и других международных партнеров", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, МИД Армении "неоднократно подчеркивал необходимость обеспечения беспрепятственного передвижения людей из Нагорного Карабаха в Армению через Лачинский коридор".

В среду сообщалось, что Госпогранслужба Азербайджана задержала Варданяна на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке покинуть Нагорный Карабах и въехать в Армению.

Ранее пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян заявила "Интерфаксу", что правительство Армении обратилось в ЕСПЧ по вопросу обеспечения защиты Рубена Варданяна. "В частности, мы потребовали от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна", - сказала Самвелян.

Между тем, дипломатический источник в Ереване сообщил журналистам, что "вопросом о консульском доступе к Варданяну занимается армянский МИД, который будет защищать права гражданина Республики Армения".

В августе прошлого года российский миллиардер Варданян объявил, что выходит из гражданства РФ и с армянским паспортом переезжает в Нагорный Карабах. Позже он получил пост госминистра (главы правительства) непризнанной НКР, а после начала блокады Лачинского коридора (связывает Нагорный Карабах с Арменией - ИФ) был освобожден от занимаемой должности. До последнего времени Варданян оставался в Нагорном Карабахе.

Азербайджан Армения Рубен Варданян Нагорный Карабах
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