Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Варданяна властями Азербайджана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу обеспечения защиты задержанного в среду Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана экс-госминистра непризнанного Нагорного Карабаха, бывшего руководителя компании "Тройка Диалог" Рубена Варданяна.

"Правительство Армении обратилось в ЕСПЧ по вопросы обеспечения защиты Рубена Варданяна. В частности, мы потребовали от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

Другие подробности она не сообщила.

Ранее в среду сообщалось, что Госпогранслужба Азербайджана задержала Варданяна на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке покинуть территорию Азербайджана и въехать в Армению.

"В сопровождении сил службы быстрого реагирования ГПС Варданян, который в свое время незаконно прибыл в Азербайджан, доставлен в Баку. Задержанный передан государственным органам Азербайджана для принятия соответствующего решения", - говорилось в сообщении ГПС Азербайджана.

Между тем, дипломатический источник в Ереване сообщил журналистам, что "вопросом о консульском доступе к Варданяну занимается армянский МИД, который будет защищать права гражданина Республики Армения".

В августе прошлого года российский миллиардер Варданян объявил, что выходит из гражданства РФ и с армянским паспортом переезжает в Нагорный Карабах. Позже он получил пост госминистра (главы правительства) непризнанной НКР, а после начала блокады Лачинского коридора (связывает Нагорный Карабах с Арменией - ИФ) был освобожден от занимаемой должности. До последнего времени Варданян оставался в Нагорном Карабахе.