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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:46

Рубен Варданян арестован в Азербайджане

Экс-госминистр Нагорного Карабаха обвиняется, в том числе в финансировании терроризма

Рубен Варданян арестован в Азербайджане
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экс-госминистр непризнанного Нагорного Карабаха, бывший руководитель компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян решением суда в Азербайджане арестован и привлечен к уголовной ответственности в качестве подозреваемого лица, сообщает в четверг Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

В заявлении СГБ отмечается, что в отношении гражданина Армении Варданяна выдвинуты обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом, и участие в их деятельности), 318.1 (незаконное пересечение границ Азербайджана).

В ходе следственных мероприятий было установлено, что Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, информирует СГБ.

"Варданян проник на территорию Азербайджана - в зону временной дислокации российского миротворческого контингента и принимал участие в создании непредусмотренных законом вооруженных формирований, организации их деятельности, в обеспечении их военной техникой, оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, военным снаряжением", что повлекло за собой "гибель людей и другие тяжкие последствия", сообщает спецслужба.

Кроме того, направляя средства на организацию террористической деятельности этих незаконных вооруженных формирований, он тем самым финансировал терроризм, утверждает СГБ.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

27 сентября Госпогранслужба Азербайджана задержала Варданяна при попытке покинуть Нагорный Карабах и въехать в Армению.

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