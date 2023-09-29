Блинкен надеется, что "шатдауна" не случится

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что "шатдауна" удастся избежать, но даже если он случится, Госдепартамент будет стараться продолжать решать вопросы, касающиеся национальной безопасности.

"Во-первых, мы надеемся, что это не случится, - сказал он. - Мы, Госдеп, сосредоточены на том, чтобы направить наши ресурсы на продвижение и защиту национальной безопасности, что бы ни произошло".

При этом госсекретарь призвал Конгресс сделать все, чтобы не допустить прекращения работы федерального правительства.

Он не стал давать комментарий по поводу того, как Госдепартамент отнесся бы к соглашению республиканцев и демократов по бюджету, в котором был бы сокращен объем помощи Украине. Блинкен указал, что это должны решать конгрессмены.

На этой неделе сенат одобрил двухпартийную резолюцию о продлении финансирования, чтобы избежать "шатдауна". Она, в частности, предусматривает финансирование правительства до 17 ноября и включает $6,15 млрд на финансирование Украины, $5,99 млрд на помощь в случае стихийных бедствий. Однако спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не будет выносить эту резолюцию на голосование после того, как некоторые конгрессмены-республиканцы выступили против нее.

Демократы и республиканцы Палаты представителей отклонили три поправки к проекту бюджета, предусматривающие сокращение финансирования Украины.