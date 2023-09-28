Разногласия между Байденом и Маккарти сохраняются по мере приближения "шатдауна"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден раскритиковал спикера палаты представителей Кевина Маккарти за препятствия на пути принятия бюджета на следующий финансовый год во избежание прекращения работы правительства ("шатдауна"), пишет издание The Hill.

Байден обвинил республиканцев в несоблюдении соглашения о повышении потолка госдолга, которое он заключил с Маккарти ранее, и которое устанавливало ограничения на расходы на следующий год. Теперь республиканцы в палате представителей стремятся провести более глубокие сокращения, чем это предусматривалось в сделке, отмечает газета.

"Мы заключили сделку", - сказал Байден журналистам, подчеркнув, что он лично вел переговоры с Маккарти, чтобы убедиться, что США не объявят дефолт по госдолгу в мае.

Президент добавил: "Теперь они приходят и говорят... мы не это имели в виду".

"Дело в том, что, я думаю, спикер делает выбор между занимаемой должностью и интересами Америки", - подчеркнул он, заявив, что "шатдаун" будет "катастрофой".

Накануне сенат одобрил двухпартийную резолюцию о продлении финансирования, чтобы избежать "шатдауна". Она, в частности, предусматривает финансирование правительства до 17 ноября и включает $6,15 млрд на финансирование Украины, $5,99 млрд на помощь в случае стихийных бедствий.

Однако Маккарти заявил, что не будет выносить эту резолюцию на голосование после того, как некоторые конгрессмены-республиканцы выступили против нее.

Как сообщалось, демократы и республиканцы палаты представителей на состоявшемся заседании отклонили три поправки к проекту бюджета, предусматривающие сокращение финансирования Украины.

Ранее Маккарти заявлял, что он исключит $300 млн из проекта бюджета Пентагона. Но днем позже отказался от этого обещания, объявив, что деньги останутся в законопроекте.