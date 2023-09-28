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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Российские миротворцы завершили эвакуацию пострадавших при взрыве в Степанакерте

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи вертолетов российского миротворческого контингента завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, пострадавших при взрыве резервуара с топливом в Степанакерте, сообщило Минобороны России.

За 42 рейса они эвакуировали 258 человек, в том числе пациентов республиканского медицинского центра Степанакерта, нуждающихся в медицинской и реанимационной помощи.

Миротворцы продолжают выполнять свои задачи на территории Нагорного Карабаха и поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, добавили в Минобороны.

В расположении миротворцев находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка, не имеющих возможности вернуться в свои дома в настоящее время. Их разместили, им предоставляют питание и медицинскую помощь.

Минобороны Степанакерт Нагорный Карабах
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