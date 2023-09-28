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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

В Ереване заявили, что страна приняла больше половины жителей Нагорного Карабаха

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 65 036 человека, или больше половины населения региона, сообщила в соцсетях пресс-секретарь премьер-министра страны Никола Пашиняна Назели Багдасарян.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тысяч армян. Они начали перебираться в Армению после завершения в НКР "локальных антитеррористических мер", которые 19 и 20 сентября проводили азербайджанские военные.

Внаселенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр пообещала предоставить Армении $11,5 млн на гуманитарную помощь беженцам. На эти же цели Еврокомиссия предоставит Армении $5 млн. Швеция выделит Международному комитету Красного креста 15 млн крон (более $1,3 млн) на обеспечение гуманитарных потребностей переселенцев. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о выделении Армении 7 млн евро.

Степанакерт после обстрела

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USAID Еврокомиссия Нагорный Карабах Франция Армения Швеция США
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